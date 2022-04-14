Meydan Caddesi trafiğe nefes aldıracak

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan Yunuseli Meydan Caddesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı. Başkan Mustafa Dündar, Ovaakça ve Demirtaş Bölgesi'ni Nilüfer'e bağlayacak olan caddenin, Bursa'nın Kuzeyi ile Batısı arasındaki en önemli alternatif ulaşım güzergâhlarından biri olacağını söyledi.

Bütçesinin önemli bir kısmını ulaşım yatırımlarına ayıran Osmangazi Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Yunuseli Meydan Caddesi'nde zemin dolgu, kaldırım, tretuvar, yaya ve bisiklet yolu gibi altyapı imalatları tamamlandı. Ulaşıma açıldığında Armutköy yolunu Alman Kanalı üzerinden Yunuseli Akyıldız Kavşağı ile birleştirecek 560 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki cadde, şehrin batısına gitmek isteyenler için alternatif bir geçiş güzergâhı olacak.

Yunuseli Meydan Caddesi'nin Bursa'nın şehir içi trafiğini rahatlatacak çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa'daki en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ile Ovaakça bölgesini şehrin batısına bağlayacak çok önemli bir alternatif güzergâh olacak Meydan Caddesi'ndeki çalışmalar son aşamaya geldi. Zemin dolgusu tamamlanan yolda bin 700 metrekare parke döşeyerek kaldırım, bisiklet yolu ve bağlantı yollarının yapımını tamamladık. Şu anda yol güzergâhında bulunan elektrik ulaşım hattının deplase işlemleri sürüyor. Ayrıca, BUSKİ'nin de caddede yağmur suyu ızgara çalışmaları devam ediyor. Akyıldız Caddesi'ni, Yunuseli Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi arkasından Alman Kanalı'na, buradan da Armutköy üzerinden Terminal ve İstanbul Caddesi'ne bağlayacak olan yol, şehrin kuzeyi ile batısı arasında çok önemli bir alternatif yol olacak” diye koştu.