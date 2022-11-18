Meydan düzenlemesi ve köy kahvesi Maksempınar'a çok yakıştı

Nilüfer Belediyesi'nin Maksempınar Mahallesi'ne, meydan düzenlemesiyle birlikte kazandırdığı köy kahvesi hizmete açıldı. Yeni yatırımlarla Maksempınar'ın daha da güzelleştiğini söyleyen Başkan Erdem, gün boyunca mahallede halkının taleplerini dinleyerek, sorunları yerinde inceledi.

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yatırımlarına Maksempınar'da yenilerini ekledi. Nilüfer'in eski yerleşim alanlarından biri olan Maksempınar'da yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda meydan düzenlemesi ile birlikte köy kahvesi de yenilendi. Bahçesi ve oturma alanlarıyla birlikte 350 metrekarelik bir alanda yapılan düzenleme ile tek katlı inşa edilen köy kahvesinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

Projenin Maksempınar'a çok yakıştığını vurgulayan Başkan Erdem, “Projemiz bölgedeki beklentileri karşılayacak şekilde oldu, Maksempınar'a hayırlı olsun. Sorunların çözümü için gerekeni yapıyoruz. Maksempınar doğası, çevresi ve insanıyla örnek bir bölge. Nilüfer'in farkını burada hissediyoruz” dedi.

Mahalle halkı adına konuşan Maksempınar Mahalle Muhtarı Mehmet Eren, yapılan çalışmalar için Başkan Turgay Erdem ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler Maksempınar Köy Kahvesi'nin açılışını yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem açılışın ardından Maksempınar'dan ayrılmadı ve “Başkan Burada” projesi çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle halkının sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Erdem, bu taleplerden biri olan çocuk parkı için de bölgenin planlarını inceleyerek çalışmaların başlatılması için ilgili müdürlere talimat verdi.

Başkan Erdem, bölge esnafını da ziyaret ederken meydan düzenlemesi çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.