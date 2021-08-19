Meyve düşmanı sinekler tuzakla yakalanacak

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, sirke sineğiyle mücadelede kimyevî ilaç kullanmak yerine çiftçilere tuzak dağıtıldı.

Göynükbelen kırsal mahallesinde kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele maksadıyla Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylülere tuzak dağıtıldı. Dağıtıma Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ile protokol mensupları katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yaptığı açıklamada, “2020 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 47 bin 831 hektar alanda 836 bin 158 ton meyve üretimi yapılmaktadır. İlimizin önemli ihracat ürünleri olan kiraz, şeftali, nektarin, armut ve çilek, ahududu, böğürtlen gibi ürünlerde kanadı noktalı sirke sineği (drosophila suzukii) önemli zararlara sebebiyet veriyor. Sirke sineği ilimizde 2018 yılında etkisini göstermeye başladı. Bilhassa kiraz, ahududu, böğürtlen, çileklere musallat oluyor. Yaklaşık yüzde 40-50 arasında verim kaybına sebebiyet verdi. Önemli bir karantina zararlısı olan sirke sineği, olgunlaşmış sağlıklı meyvelerle beslenmekte. Zararı, larvaların meyve içinde beslenmesi suretiyle meydana gelmektedir. Bir meyvede birden çok larva bulunabildiği için meyvede yumuşama ve çürüme belirtileri hızla artar. Bu da pazar değerinin düşmesine sebep olur. Tarla veya bahçe içinde kalan meyveler zararlının yumurta bırakmasına ve larvanın beslenmesine imkân sağlayarak besin kaynağı oluşturur. Bahçe temizliği mücadelede büyük önem taşımaktadır. İlimizde meyve bahçelerinde kimyasal mücadele dışındaki diğer mücadele yöntemlerinin fazla uygulanmadığı bilinmektedir. Bu durum zaman zaman meyvelerimizde kalıntı problemleri yaşanmasına sebep olmaktadır. Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plâna çıkmıştır. Bu bakımdan ziraî mücadelenin, agro-eko-sistem ve sürdürülebilir üretim dikkate alınarak yapılması zaruret hâline gelmiştir. Bu da ancak biyolojik ve biyo-teknik mücadele yöntemleri başta olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin uygulanması ve gerekirse birlikte ve uyum içerisinde kullanılması suretiyle sağlanabilecektir. Kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelede elma sirkeli tuzak kullanımı ve bahçe temizliği yapılarak kimyasal mücadeleye gerek kalmadan bir mücadele yapmak mümkün olmaktadır. Biyo-teknik mücadele yönteminin yaygınlaştırılması amacıyla 2020 yılında başladığımız çalışmalarımıza bu sene devam ederek, meyve sinekleri yüzünden oluşabilecek ekonomik kayıpları önlemek istiyoruz” diye konuştu.

Hamit Aygül, “Bu sene üreticilerimize dağıtılmak maksadıyla Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından özel olarak 3 bin adet sirke sineği tuzağı yaptırıldı. Müdürlüğümüz tarafından ise bin adet özel tuzak yaptırıldı. 500 litre elma sirkesi temin edildi. Hasat artıklarının toplanması maksadıyla ise 3 bin adet özel siyah poşet yaptırıldı. Çalışmalarımızda kimyasal ilaçlar yerine böcek tuzakları kullanarak zararlı popülasyonunu ekonomik zarar eşiğinin altına çekmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından tuzaklar müstahsillere teslim edildi.