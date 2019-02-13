Meyve yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meyve sebze yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Ankara Yolu Ümitalan Mevkisi'nde meydana geldi. İsmail Çolak yönetimindeki 31 HM 007 dorse plakalı sebze ve meyve yüklü Tır Ümitalan yakınlarına geldiği sırada yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler Tır'ın içerisinde sıkışan sürücü Çolak'ı aracın ön camını kırarak kurtardılar. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.