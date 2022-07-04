Meyvesi güzel olan altını kaptı

Karagöz Yaban Mersini, Ahududu, Çilek ve Kiraz Festivali yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, yaban mersini, ahududu, çilek ve kiraz yetiştiriciliğinde ilk üçe giren çiftçi altınla ödüllendirildi.

Salgın sebebiyle 2 yıldır ertelenen festival, Orhaneli Karagöz Festivali piknik alanında gerçekleşti. Festivale Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan katıldı. Vatandaşların hem piknik yaptığı, hem de şarkılarla keyifli anlar yaşadığı festivalde, yaban mersini, ahududu, çilek ve kiraz yetiştiriciliğinde ilk üçe giren çiftçiler de altınla ödüllendirildi.

Sahne alan Tuğçe Kandemir, Gökçe ve Gripin grubu, vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Festivale ilçe dışından gelen vatandaşlar, kurulan tezgahlardan organik ürünler alma fırsatı buldu.