Mezarlıkların güvenliği artırılacak

Mustafakemalpaşa'da merkez ve kırsal mahallelerdeki mezarlıkların kademeli olarak daha güvenlikli duruma getirilmesi için düğmeye basıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Neşet Kaya, Mustafakemalpaşa'yı ziyaret etti. Neşet Kaya'nın Muhtarlar Derneğinde mahalle muhtarları ile yaptığı görüşmede, mezarlıkların durumu ve ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda, ilçe merkezi ve kırsalda 207 adet mezarlığın bulunduğu bildirilirken, muhtarlar tarafından kabristanlıklardaki kapı ve tel örgülerin tamiri, gasılhane ve depo gibi yapıların ise yenilenmesi istendi.

Mezarlıklar Şube Müdürü Neşet Kaya, mezarlıkların güvenliği ve bakımı için bir plan dahilinde hareket ettiklerini söylerken, muhtarlarla birlikte eksikliklerin tespitine yönelik koordineli bir şekilde çalışacaklarını kaydetti.