İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Bursa’da gece yarısı vatandaşın ’mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor’ ihbarı polisi harekete geçirdi.

Bursa'da gece yarısı vatandaşın 'mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor' ihbarı polisi harekete geçirdi.


Olay, saat 01.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı üzerine Alacahırka mezarlığına gelen polis, mezarlık içerisinde geniş kapsamlı araştırma başlattı.


Yaklaşık 20 dakika boyunca tüm mezarlığı karış karış ve dikkatli şekilde mercek altına alan polis ekipleri, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.


Asılsız ihbar sonrası polis ekipleri mezarlıktaki çalışmalarına son vererek, olay yerinden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.