İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlıkta esrarengiz ölüm

Bursa’nın İznik ilçesinde mezarlık görevlileri tarafından bulunan erkek cesedi ve tabanca ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde mezarlık görevlileri tarafından bulunan erkek cesedi ve tabanca ile ilgili polis soruşturma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçe mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, saat 14.00 sıralarında kabir ziyareti için mezarlığa gelen vatandaşlar yerde yatan bir kişiyi farketti. Mezar taşı üzerine yüz üstü yatar vaziyette olan kişinin başından vurulmuş, yanında birde tabanca olduğunu farkeden vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisi detaylı araştırma yaptı. Ekipler Cesedin 54 yaşındaki Dursun Ateş'e üzerine kapaklandığı kabrin ise vefat eden annesine ait olduğunu belirledi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu polis tarafından araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.