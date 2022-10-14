İhlas Haber Ajansı

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Mezarlıkta feci şekilde dövdüler

Bursa’da bir kişi mezarlıkta mahalle sakinleri tarafından feci şekilde darp edildi.

Bursa'da bir kişi mezarlıkta mahalle sakinleri tarafından feci şekilde darp edildi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fahri Korutürk Caddesi Ahmet Paşa Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri şüpheli hareketlerde bulunduğunu iddia ettikleri E.İ.A. (21) isimli şahsı bir süre takip etti.


Vatandaşlar mezarlıkta buldukları genci görür görmez dövmeye başladı. Kavgayı gören bekçiler duruma müdahale ederken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı.


Başından ve sırtından ciddi şekilde yaralanan E.İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis, yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.

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