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Mezitler yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı

Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle jandarma ekipleri hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.


Sabah saatlerinde Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir çok tır kazası meydana geldi. Yaşanan kazalar sebebiyle kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Gidiş-geliş yönündeki kazaların ardından jandarma ekipleri tarafından yol araç trafiğine kapatıldı. Trafik ekipleri araçları Ahmet Türkel Çevre yoluna yönlendirerek beklemelerini sağlıyor. Çevre yolunda uzun tır kuyrukları oluştu. Kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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