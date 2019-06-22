Mezun olanın işsiz kalmadığı okulda mezuniyet sevinci

Ülkemizde nadir bulunan yüksek okul bölümlerinin bulunduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık bölümlerini başarıyla bitiren öğrenciler diplomalarını olarak mezun mutluluğunu yaşadı. Gerçekleştirilen görkemli mezuniyet töreniyle meslek hayatlarına uğurlandı.

Büyükorhan Meslek Yüksekokulu bahçesinde 2018-2019 yılı mezuniyet töreninde sunuculuğunu Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sinan Babayiğit'in yaptığı törene Büyükorhan ilçe yönetimi, Meslek Yüksekokulu'nun akademik kadrosu, idari personeli ile birlikte öğrenci aileleri de katıldı. Bu yıl finallerde 33 mezun veren meslek yüksekokulunda törene katılan mezunlara anı belgelerini Prof. Dr. Ruziye Daşkın, Öğretim Görevlisi İsmet Ceyhun Yıldırım ve Öğretim Görevlisi Ömer Güntan takdim etti.

Törende konuşan Okul Müdürü Prof. Dr. Ruziye Daşkın, mezunları tebrik ederken onları 2 yıl boyunca ilçemizde en iyi şekilde misafir eden Büyükorhan halkına teşekkür etti. Tören okul bahçesinde keplerin görkemli bir şekilde havaya atılması sonrasında müzikli eğlence ile devam etti. Eğlence esnasında bir araya gelen öğrenciler okullarından ayrı kalmanın hüznünü ile duygulu anlar yaşadılar.