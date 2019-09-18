Mezunlar 24 yıl sonra buluştu

Bursa'da aynı okuldan mezun olan arkadaşlar, aradan geçen 24 yılın ardından buluştu.

Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünden 1994-1995 eğitim öğretim yılı sonunda mezun olan eski okul arkadaşları, aradan geçen 24 yılın ardından buluşma kararı aldı. Murat Tiryakioğlu'nun önderliğinde başlatılan buluşmaya aynı dönemde okuldan mezun olan yaklaşık 25 kişi katıldı. Suçtu Şelalesi Doğal Yaşan ve Tabiat Parkında buluşan mezunlar, eski okul günlerini hatırlayarak mutlu saatler geçirdi. Eski dostlar, mangal partisinin ardından birbirleriyle vedâlaşarak ayrıldı.