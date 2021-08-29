MHP 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına futbol turnuvası düzenledi

Bursa'da MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos anısına mahalleler arası futbol turnuvası düzenledi.

Düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı mahalleler arası futbol turnuvasında İsmetiye Mahallesi ile Küçük Balıklı Futbol Takımları finale kaldı. Finalde İsmetiye Futbol Takımı 2:0 kazanarak turnuvanın galibi oldu. Kazanan takıma kupasını MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, ikincilik kupasını MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı verdi.