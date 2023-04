MHP Bursa Seçim İletişim Merkezi açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa'da tarihi 14 Mayıs seçimlerine yönelik faaliyetler çerçevesinde Osmangazi'de Seçim İletişim Merkezi'nin (SİM) açılışını gerçekleştirdi.

MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28'inci Dönem MHP Bursa 1 Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman açılıştaki konuşmasında "Bursa'da ve Türkiye'de destan yazacağız” dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerindeki SİM'in açılışına MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28'inci Dönem MHP Bursa 1 Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, İl Başkanı Cihangir Kalkancı, 28 Dönem MHP Bursa milletvekili adayları, MHP il ve ilçe teşkilatları, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1'inci Bölge Adayı İsmet Büyükataman, seçim öncesi MHP'ye karşı algı operasyonu oluşturulduğuna dikkat çekerek, "Aslında hepinizin bildiği hemen her seçim arifesinde birlikte şahit olduğumuz siyaset mühendisliği örneklerinin bir benzerini yine yaşıyoruz. Her seçim öncesi özellikle MHP'ye yönelik siyaset mühendisliği icra ediliyor. MHP'nin barajı aşamayacağı, bitip tükendiğine dair temennilerde bulunuyorlar. Bunun sebepsiz olduğunu hiçbirimiz düşünmüyor. Biz biliyor ve inanıyoruz ki bu hareketin şerefli mensupları olarak bizler bu misyonu taşıdığımız müddetçe, ülkemizin geleceği adına bu iddiaları taşıma adına devam ettiğimiz müddetçe biliniz ve emin olunuz ki bizimle uğraşmaya devam edecekler. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bizim de uğraşılmaktan vazgeçildiği gün biliniz ve emin olunuz ki bu hareket misyonunu tamamlamış demektir. Herkes üzerine düşeni yapacak. Biz de yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle her seçim döneminde olduğu gibi bu seçim sonucunda da Bursa'da ve Türkiye'de destan yazacağız. Duysunlar, bilsinler, hazır olsunlar. Bu hareketin mensupları 14 Mayıs akşamı o siyaset mühendisliği örneklerinizi dün olduğu gibi bugün de yine başınıza geçirmesini Allah'ın izni ile bilecektir. Yürekten inanıyorum ki Bursa'da bu hareketin şerefli mensupları bu defa şeytanın bacağını kıracak. 54 yıllık şerefli geçmişimize layık olacak sonucu bu seçimlerde Allah'ın izniyle birlikte alacağız" şeklinde konuştu.