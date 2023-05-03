MHP Genel Sekreteri Büyükataman: “HDP'ye 360 milyon lira verildi”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nde yaptığı ziyarette konuştu. HDP'nin kapatılma davası sürerken Yeşil Sol Parti ismi ile seçime girmesini eleştiren Büyükataman, seçime girmeyen HDP'nin 360 milyon lira hazine yardımı aldığını açıkladı.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, ziyaret ettiği Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nde seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kapatılma davası süren HDP'nin Yeşil Sol Parti adı altında seçime girmesini eleştiren Büyükataman, 14 Mayıs seçimlerine girmeyecek olan HDP'nin 360 milyon lira hazine yardımı aldığını söyledi. Büyükataman, “Öcalan ve arkadaşları marifetiyle Diyarbakır'ın Fis Köyü'nde 1978'de kuruldu. İlk silahlı eylemini 1984'de Şemdinli Eruh Baskını ile gerçekleştirdi. 39 yıl geçmiş, seneye 40 yıl olacak. Bu 40 yıllık sürede hepimizin evinden, yakınının evinden bir sürü şehitler verdik. Asker, polis, çocuk demeden binlerce masum evladımız bu mücadelede maalesef kaybedildi. Dolayısıyla bu mücadelenin tarafı olan ve Türkiye hasımları tarafından yıllarca beslenen eli kanlı terör örgüyle, onların siyasi uzantısı olan HDP ile ilgili kapatma davası anayasa mahkemesinde devam ediyor. Yakında karar nihayetlenecek. Mecliste grubu bulunan partilere her yıl hazine yardımı yapılıyor. Her seçim öncesi de yıllık hazine yardımının 3 katı hazine yardım yapılıyor. HDP'ye 360 milyon lira verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ni bu konuda uyardı. ‘Bu paraya bloke koyun, mahkeme nihayetlendiğinde eğer kapatılmayacaksa hakkıdır teslim edin' demiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi seçimlerde adı olmayan, seçimlere HDP kimliği ile katılmayacak bu vatan hainlerine 360 milyonu teslim etti. Nerede bu para, Kandil'de. Peki bunun hesabını Anayasa Mahkemesi başındaki zevat nasıl verecek? Bunun için Cumhur İttifakı olarak nitelikli bir üstünlükle mecliste yer almak önemli. Allah nasip eder, milletimiz böyle bir imkân bahşederse bütün bu aksaklıkların yeni baştan gözden geçirildiği, milletimizin hak ettiği hizmetleri layıkıyla yerine getirecek bir ittifakla bu dönem hizmet etmeyi umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Program sonrası Bursa Fan Club yönetimi ile buluşan Büyükataman, Bursa gündemini konuşurken Bursa'ya yapılan yatırımların takipçisi olacaklarını ifade etti.