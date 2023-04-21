MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Kandil bayram ediyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa'da 14 Mayıs seçimlerine yönelik faaliyetler çerçevesinde Gemlik'te Seçim İletişim Merkezi'nin (SİM) açılışını gerçekleştirdi. MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28'inci Dönem 1. bölge MHP Bursa milletvekili adayı İsmet Büyükataman, "Yine bu mutabakata dayalı olarak anayasayı değiştireceklerini, anayasadan Türklük maddesini çıkaracaklarını çok dilli ve çok kimlikli yeni bir anayasa yazımı konusunda mutabakata vardıklarını ifade ettiler. Kandil bayram ediyor. Bu proje Kandil'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ortak yapılma projesidir" dedi.

Açılışta konuşan Büyükataman, Millet İttifakı'nın HDP ile mutabakat yaptığına değindi. Büyükataman, “HDP'li Sırrı Sakık, ‘Neyi gizliyorsunuz, artık kapalı kapılar ardında yapmış olduğumuz mutabakat metnini millete açıklama zamanı gelmedi mi' diye söyledi. Yine bu mutabakata dayalı olarak anayasayı değiştireceklerini, anayasadan Türklük maddesini çıkaracaklarını çok dilli ve çok kimlikli yeni bir anayasa yazımı konusunda mutabakata vardıklarını ifade ettiler. Kandil bayram ediyor. Bu proje Kandil'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ortak yapılma projesidir. Böyle kritik tarihi bir virajın eşiğindeyiz. Bu seçimlerde mutlaka katılımı üst düzeyde tutarak, oy kullanarak ama oyumuzu kullanırken geride bıraktığımız günlerde yaşanan ve geleceğe dair ışık tutan bu ihanet oyunlarının pırıltılarını göz ardı etmeksizin bir değerlendirme yapmak durumundayız. Samimiyetle inanıyorum ki Türkiye'nin bir kaosa kapılmaması için cumhurbaşkanımızı yeniden seçecek, Cumhur İttifakı'nı da nitelikli bir çoğunlukla parlamentoya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Bursa 2. bölge milletvekili adayı Muhammet Tekin ise, “Bu seçim hilal ile haçın mücadelesi, terör yandaşlarıyla Müslüman Türk varlığını düşünenlerin mücadelesidir. Bu bir şahsi mesele değil, bu Gemlik'te milliyetçi ve ülkücü hareketin yıllara dayalı akıl yorduğu, ‘Gemlik'i biz yöneteceğiz' dediği bir fikir hareketinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bütün Türkiye'de düvel-i muazzama dediklerinde Atilla'nın çocuklarının kim olduğunu göstereceğiz. Bunu otomobil yaparak değil akıllı cihaz yaparak gösteriyoruz, SİHA ve İHA ile gösteriyoruz. Daha da iyilerini ortaya koyacağız. Türk milletine hizmet edeceğiz. Bir oy Tayyip Erdoğan beyefendiye, bir oy da Milliyetçi Hareket Partisi'ne” şeklinde konuştu.

Gemlik SİM'in açılışına MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28'inci Dönem MHP Bursa 1 Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, İl Başkanı M. Cihangir Kalkancı, 28 Dönem MHP Bursa milletvekili adayları, MHP il ve ilçe teşkilatları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.