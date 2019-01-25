MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Aktaş'a tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, 31 Mart yerel seçimlerinde Başkan Alinur Aktaş'ın adaylığını desteklediklerini söyleyerek, Aktaş'a başarılar diledi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine ‘Cumhur İttifakı' olarak girme kararı alan AK Parti ve MHP'li yetkililer, Bursa'da birlik ve beraberlik örneği sergiliyor. Belediye başkan adayları açıklandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından bu kez de MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Başkan Aktaş'ı ziyaret etti.

"Ülkenin beka meselesi"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur ittifakının, 15 Temmuz 2016 süreciyle başlamış gibi görülmesine rağmen, aslında daha eskiye dayandığına işaret ederek, “Vatan, millet, bayrak ve devlet noktasında hassasiyetleri ve sızısı olan insanların bir araya gelerek oluşturduğu ve ‘ülkenin beka meselesi' olarak tanımladığı Cumhur ittifakı çerçevesinde parti büyüklerimiz görüştü. Hem Bursa hem de Türkiye sathında 30 Büyükşehir için belirli kararlar alındı” diyerek her iki partinin de genel başkanlarının konuya duyarlılıkla yaklaştığını belirtti.

Başkan Aktaş, bu oluşumun destekleriyle, Bursa'da tüm ilçelerde, Cumhur İttifakı hassasiyetini içinde yaşatan adaylar ve meclis üyeleriyle, 31 Mart yerel seçimlerinden olumlu sonuç beklediklerini söyledi.

“Türkiye'nin geleceği oylanacak”

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da 31 Mart'ta Türkiye'nin, ‘kader seçimi' önemi taşıyan bir seçim yaşayacağına değinerek, “Bu seçimde sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçimi yapılmayacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, gelişmeler, etrafımızda olup bitenler dikkate alındığında, 31 Mart'ta adeta Türkiye'nin geleceği oylanacak. Bu itibarla MHP olarak 15 Temmuz'dan bugüne Türkiye'nin içinde bulunduğu belaların defi hususunda maruz kaldığımız tehdit ve tehlikelerin birlikte üstesinden gelinebilmesi adına Cumhur ittifakını gerçekleştirdik. Bu ruh önemli. Türkiye'nin geleceği adına hayati derece önem arz eden bu ruha uygun bir anlayışla, dünden bugüne AK Parti ile Türkiye'nin temel meselelerine birlikte yüreğimizi ortaya koyduk. Beraberce bu problemlerin üstesinden gelmenin gayreti içerisinde olduk” diye konuştu.

Bu birlikteliğin 24 Haziran seçimlerinde kamu vicdanında çok olumlu karşılık bulduğunu anımsatan Büyükataman, “Allah'a şükürler olsun, elini ovuşturup Türkiye'nin geleceği adına hesap yapanların oyunlarını, aziz milletin feraseti, sağduyusu boşa çıkardı. Bu ruhun ve birlikteliğin, mahalli idareler seçimlerinde de devamı noktasında aziz milletimizin çok samimi bir beklentisi var. Bu beklentinin göz ardı edilmesi mümkün değil” dedi.

“Aktaş'ın yanındayız”

Büyükataman, yerel seçimlerde, Bursa da dahil 27 Büyükşehir'de MHP'nin aday çıkarmadığını hatırlatarak, “Biz MHP olarak hem Büyükşehir'de hem 17 ilçede Cumhur ittifakı adaylarının çok ciddi bir neticeyle seçimden çıkmasını temin konusunda bir anlayış birliği içerisindeyiz ve bu konuda elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.