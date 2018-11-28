MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Cumhurbaşkanına hızlı tren mektubu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Hızlı Tren Projesi'nin durdurulan Yenişehir-Bilecik etabının tasarruf tedbirleri kapsamından çıkartılarak, çalışmaların kaldığı yerden devamını istedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, daha önce 2016 yılında hizmete açılacağı müjdelenen, sonrasında açılışı 2019'a ertelenen ve en nihayetinde döviz kurlarındaki artış nedeniyle rafa kaldırılan Bursa-Ankara Hızlı Tren Projesi'nin bir an önce tamamlanması talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

“Sayın Cumhurbaşkanı'm” hitabıyla başlayan mektubunda, Bursa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın milli ve manevi açıdan önemine işaret eden İsmet Büyükataman, Hızlı Tren Projesi'nin tasarruf kapsamında durdurulan çalışmalar arasından çıkarılmasını istedi.

“Bu meyanda Bursa'mız çok uzun yıllardan beri büyük bir özlemle hızlı treni beklemektedir. Mudanya Yolu'ndan Balat'a girişte soğuk bir kış günü temel atılırken 2016'da ‘yolculuk hayali' tüm Bursalı hemşerilerimizin yüreğini ısıtmıştı” diyen Büyükataman, mektubunun bu bölümüne şu cümlelerle devam etti:

Rafta duracak gibi

“Temeli atılan Bursa-Yenişehir hattının ödeneği, tünellerde bitince hedefe kolay ulaşılamayacağı anlaşıldı. Yenişehir-Bilecik etabında 5 kez güzergâh değişince proje bu yılın başında ancak bitebildi. 3 Nisan 2018'de; altyapı ihalesi yapılıp temeli atılan, hatta tamamlama ihalesi ile takviye edilen Bursa-Yenişehir etabının üstyapısı ve elektromekanik işleriyle Yenişehir-Bilecik etabının altyapı, üstyapı ve elektromekanik ihaleleri yapıldı. Müteahhide yer teslimi yapılmasını ve Cumhurbaşkanı olarak zat-ı âlinizin koyduğu 2019'da test sürüşü için hızlı çalışma sürecini bekledik. Bölgedeki viyadük, köprü, yol çalışmalarının hızını görünce de umutlandık. Yaşanan döviz savaşı ve bunun yol açtığı ekonomik sıkıntılara kadar bu umudumuz devam etti. Hızlı tren projesinin Yenişehir-Bilecik etabı ihalesi, henüz müteahhide yer teslimi yapılıp başlamadığı için, tasarruf önlemleri doğrultusunda iptal edildi. İhale iptal edildiği için de çalışmalar durdu. Ekonomideki sıkıntıların etkisi geçip döviz normalleşinceye kadar Bursa'nın hızlı tren projesi rafta duracak gibi görünmektedir.”

Yeni yılın en büyük müjdesi

Yaşanan bu gelişmelerin Bursa için hayati önem taşıyan projenin tamamlanacağı tarihin daha da öteleneceği anlamına geldiğini vurgulayan Büyükataman, mektubunu şu şekilde tamamlandı:

“2016, 2019 derken şimdi de hızlı tren projesinin daha ileri bir tarihe ötelendiği konuşulmaktadır. Sonuç olarak Bursa-Yenişehir arası 2 ihale kapsamında yavaş da olsa yürümektedir. Ancak bu ihaleler sadece altyapıyı kapsamaktadır. Üstyapı işleri ile Yenişehir-Osmaneli (İstanbul - Ankara bağlantısı) arasını ihtiva eden ihale ise ekonomik tedbirler nedeniyle feshedilmiştir. Bursalı hemşehrilerimiz adına sizden dileğimiz Bursa'mızın yeniden tarihî güzelliklerine kavuşması için yapılacak çalışmalara yarım kalan hızlı tren projesi ile başlanmasıdır. Projenin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve ihale süreçlerinin başlatılarak hızlı trenin Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine açılması Bursa için yeni yılın en büyük müjdesi olacaktır. Bu konuda ilginizi istirham eder, saygılar sunarım.”