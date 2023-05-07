MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Millet İttifakı'na: “Bunların Türkiye'ye verebileceği bir şey yok”

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Millet İttifakı'nın vaat ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistemi eleştirerek, “Bunların Türkiye'ye verebileceği bir şey yok” dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde miting gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimi kazanması halinde hayata geçirmeyi hedeflediği güçlendirilmiş parlamenter sistemi eleştirdi. Büyükataman, 72 yıl boyunca uygulanan parlamenter sistemin siyasi istikrar sağlamadığını belirterek “Bunların Türkiye'ye verebileceği bir şey yok. Türkiye'nin yarınlarına yönelik hiçbir hazırlıkları da yok” diye konuştu.

Büyükataman konuşmasında, “1946'dan bu sistemin ilan edildiği tarihe kadar geçen 72 yıllık zaman içerisinde 51 hükümet kurulmuş. Her birinin ömrü en fazla 17 ayı bulan 51 hükümet bu 72 yıllık zaman diliminde faaliyet göstermiş. Ne yazık ki Türk siyasi hayatının en temel problemi ve aynı zamanda ihtiyacı olan siyasi istikrar bu sistemle ne yazık ki sağlanamamış. Yaşanan bunca tecrübelere rağmen bu zilletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, meydanlarda toplantılardan sonra millete vaat edebildikleri yalnızca güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden hayata geçirmek teklifinden başka bir şey olmadı. Bu sistem ile ilgili 16 Nisan 2017 referandumunda tarihi kararını verdi. Bu sistem bundan sonra uygulanması mümkün olmayan bir sitem. Bunların Türkiye'ye verebileceği bir şey yok. Türkiye'nin yarınlarına yönelik hiçbir hazırlıkları da yok. Çünkü bunlar akıllarını yabancı memleketlerine ipotek etmiş olan, yerli ve milli olmayan zihniyetler” ifadelerini kullandı.