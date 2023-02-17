MHP Karacabey İlçe Başkanlığı'na Ahat Şanlı atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karacabey İlçe Başkanlığı görevine Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin tensibiyle Avukat Ahat Şanlı atandı.

Hilmi Kaya'nın istifası ile boşalan göreve geçtiğimiz dönem Karacabey Belediye Meclis Üyeliği yapan, ilçenin genç ve sevilen isimlerinden Avukat Ahat Şanlı atandı. Atama, Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı'nın teklifi, Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın takdiri ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin oluruyla gerçekleşti. Görevi kabul eden ve partisinin il binasına gelen Şanlı, yetki belgesini MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı'nın elinden aldı.

MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, yeni başkan Ahat Şanlı ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Karacabey İlçe Başkanlığı görevini kendisine layık gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'a ve İl Başkanı Cihangir Kalkancı'ya teşekkür eden Şanlı, yeni görevinin Karacabey'e ve Milliyetçi-Ülkücü camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. MHP Karacabey İlçe Başkanı Avukat Ahat Şanlı, “ Çocukluk yıllarımdan bu yana hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum ülkücü harekete ilçe başkanı olarak hizmet etmeyi nasip eden cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi; Türk milliyetçileri ülke sorunlarını aşma yolunun, ayrılıkları derinleştirmek, kavgaları kızıştırmak, kutuplaştırmaları tırmandırmak, insanlarımızı birbirine düşürmekten değil, milli ve manevi değerlerde uzlaşma, dayanışma ve yardımlaşma ile olacağını bilmekte ve bunu ısrarla savunmaktadır. Bugün teslim aldığımız bayrağı, ben değil biz prensibiyle, Milliyetçi Hareket Partisini en iyi şekilde temsil edip en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca, bayrağı teslim aldığımız MHP İlçe Başkanımız Hilmi Kaya ve yönetimine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Karacabey İlçe Başkanlığı'na atanan Avukat Ahat Şanlı'nın 50 kişilik yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Abdülkerim Şuva, Ahmet Karadeniz, Ali İsmet Ozar, Alper Karahan, Asil Köker, Atilla Gün, Cemalettin Karaca, Çağatay Kahraman, Dilek Oruç, Ferruh Artan, Fikret Aydın, Gökhan Dursun, Gökhan Bay, Hasan Eller, Hasena Çalışkan, Hüseyin Dinç, İbrahim Bozdemir, İhsan Çelenli, İzzet Şener, İzzet Toprak, Kamil Başpınar, Kerim Şimşek, Kürşat Şahin, Lokman Yıldırım, Mecit Tosun, Mehmet Mahken, Mukaddes Erdinç, Murat Türkoğlu, Musa Çetin, Mustafa Gül, Naim Tilki, Oğuz Bulut, Oray Dinç, Orhan Erdinç, Özal Türkmen, Özlem Kuru, Remzi Avcı, Sebahattin Yıldız, Seda Bulut, Sevgi Ataseven, Şahinde Gelmiş Kelleci, Şamil Özkara, Tamer Dönmez, Tolga Çevdir, Ufuk Azcan, Ümit Sof, Üzeyir Altınkaynak, Yasin Önder, Yasin Tekin,