MHP Öğretmenler Gününde şehit annesi öğretmeni unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Teşkilatı, dersliklerinde ziyaret ettiği eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Parti yöneticileri ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öğretmen annesi Özlem Erdem'i de unutmadı.

Öğretmenler Günü münasebetiyle MHP il yönetimi BTSO Eğitim Vadisi'nde otistik çocukların eğitim gördüğü Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Kurumu'nu ziyaret etti. Ziyarette Okul Müdürü Mustafa Erkal Çınar'a çini tabak takdim edildi. Antalya'daki yerel yönetimler kampına katılan İl Başkanı Cihangir Kalkancı'nın Öğretmenler Günü kutlama mesajını Okul Müdürü Çınar'a aktaran İl Başkan Yardımcısı İbrahim Öge, “Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevî ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, idrak ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve inançlı nesilleri yetiştiren bütün eğitimcilerimizi saygıyla selamlıyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında çıkan olaylarda 20 Şubat günü bıçaklanarak şehit edilen ülkücü üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun sınıf öğretmeni annesi Özlem Erdem de okulunda ziyaret edildi. Duygulu anların yaşandığı ziyarette şehit annesine çiçek takdim eden İl Başkan Yardımcısı Levent Karakoç, “Sadece Fıratları değil, bu ülke uğruna can veren Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz gibi şehit öğretmenleri de unutmayacaklarını söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Şehit annesi Özlem Erdem de duygu yüklü bir konuşma yaptı. “Bir öğretmen olarak daha nice Fırat'lar yetiştireceğim” diye konuştu.