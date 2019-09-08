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MHP Yenişehir İlçe Teşkilatı yeni binanın açılışında bir araya geldi

Bursa’da MHP Yenişehir İlçe Teşkilatı binasının açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleşti.

Bursa'da MHP Yenişehir İlçe Teşkilatı binasının açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleşti.


Açılışa Bursa Milletvekili olan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Genel Başkan Yardımcısı M. Hidayet Vahapoğlu, MYK üyeleri Kadir Çitil, Fevzi Zırhlıoğlu, MDK üyesi Muhammet Tekin, Bursa İl Başkanı M. Cihangir Kalkancı, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Enes Küçük, Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, siyasi parti temsilcileri, oda ve kooperatif başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası dualar eşliğinde açılan yeni ilçe binasını gezen MHP'li yöneticiler, daha sonra Yenişehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Sevgi Mağazası&nın açılışını gerçekleştirdi. Mağazanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bu mağazada para geçmiyor. Yeni ve sıfır eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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