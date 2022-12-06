MHP Yenişehir'de gövde gösterisi

Aralarında muhtarların da bulunduğu 80'i aşkın isim MHP saflarına katıldı. İlçe Başkanı Arif Eren, “Davamızın büyüklüğü oy oranıyla, oy sayısıyla değil, yüreğimizin asaleti, ülkülerimizin yüksekliğiyle ölçülür” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenişehir İlçe Teşkilatı'nın divan toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Yenişehir Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen divan toplantısına MHP genel merkez, il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Divan toplantısının açılış konuşmasını yapan MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı. MHP'li ilçe belediyesinin başarılı çalışmalarına da işaret eden Arif Eren, “Yerelden genele 2023'e doğru adayımız belli kararımız nettir. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı ortağımızla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'yle kurduğumuz ittifakın yıpranmasına, muhtemel siyasi kamplaşma ve kutuplaşmaya izin ve meydan vermeyeceğiz. Davamızın büyüklüğü oy oranıyla, oy sayısıyla değil, yüreğimizin asaleti, ülkülerimizin yüksekliğiyle ölçülür” dedi.

En şanslı başkan

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da yerel yönetim olarak ilçede gerçekleştirdikleri yatırımları anlattı. 2019 Yerel Seçimlerinde eğitimden turizme, ulaşımdan sosyal desteğe vaat ettikleri projelerin tamamına yakınını hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Aydın, “Bugüne kadar Yenişehir halkına vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz.En şanslı belediye başkanı benim. 2 ilçe başkanı, 2 il başkanı ve 13 milletvekilim var. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Aydın, Yenişehir'deki yatırımlara desteğinden ötürü Büyükşehir Belediye BaşkanıAlinur Aktaş'a da teşekkür etti.

Muhtarlara rozet

Partililerin yanı sıra vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği divan toplantısında konuşan MHP MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu da 2023 Genel Seçimlerinin önemine işaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, MHP İl Başkan Yardımcıları Süleyman Tefekkür, Cemal Ersoy, Beşir Deniz, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Çekil, MHP Kadın Kolları Başkanı Gülnur Çalışkan'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ilemuhtarların da katıldığı toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olan 83 kişiye rozetleri takıldı. MHP saflarına katılan isimler arasında Mahmudiye Muhtarı Mustafa Özgöven, Papatya Muhtarı Orhan Yıldız ve Dereköy Muhtarı Levent Nari de yer aldı.