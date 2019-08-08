MHP'den 100 gün değerlendirmesi

MHP Orhangazi ilçe teşkilatı, İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve il yöneticilerini ağırladı. Kalkancı, İlçe başkanı Necati Güneş ve ilçe yöneticileri ile bir araya geldi. MHP İl başkanı Cihangir Kalkancı'nın ziyaretinde 31 Mart mahallî seçimlerinden sonraki 100 günlük dönemin değerlendirmesi yapıldı. Ziyarette Orhangazi'deki eğitim ve sağlık yatırımları ile bazı hususlarda yaşanan eksiklikler değerlendirildi.

"MHP ittifaka sonuna kadar bağlı kalacaktır"

MHP İlçe başkanı Necati Güneş, 31 Mart seçimlerinde birlikte seçime girdikleri AK Parti ile oluşturdukları Cumhur İttifakı'na her zaman bağlı oldukları mesajını vererek, "Seçime kadar değil seçim sonrasında da Orhangazi'nin meselelerinin giderilmesi için el birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte MHP olarak bize düşen her desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.