MHP'den Başkan Aktaş'a tam destek

Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bundan sonra da elbirliğiyle Bursa'yı tüm ilçeleriyle birlikte daha güzel yarınlara taşımak adına birlikte gayret sarf edeceklerini söyledi. Büyükataman ise, oy versin vermesin Bursa'da yaşayan herkesin yeni dönemde hak ettiği hizmetleri alacağına inandığını ifade etti.

Samimi ortamda geçen ziyaret, Ankara yolu üzerindeki belediye binasında gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nezaket ziyareti nedeniyle MHP yetkililerine teşekkür etti. 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı çatısı adı altında yola çıktıklarını ve Bursa'nın 17 ilçesinin tamamında güçbirliği yaptıklarını belirten Aktaş, “Allah'a hamdolsun. Büyükşehir ile birlikte 14 ilçeyi aldık. Artık çalışmanın zamanı. Bursa'yı tüm ilçeleriyle daha güzel yarınlara ulaşması adına birlikte gayret sarf edeceğiz. Hizmet ve yatırımlarda Ankara'nın bilgi birikimi ve gücünden istifade edeceğiz. Bu vesile ile MHP üst yöneticilerimize hem Cumhur İttifakı çatısı adı altında verdikleri destek hem de yaptıkları nezaket ziyareti nedeniyle çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bursa'da yeni bir sayfa açılıyor”

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, Başkan Aktaş'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmak üzere Bursa'ya geldiklerini vurguladı. Yaptığı açıklamada Bursa'nın Türkiye'nin dördüncü büyük vilayeti olduğunu kaydeden Büyükataman, “Oy versin vermesin, Bursalılar bundan böyle hak ettikleri hizmetleri alacak. Hemşerilerimiz, bugüne kadar arzu edip de ulaşamadıkları hizmetlere Başkan Aktaş ve ekibi sayesinde kavuşacak. Buna yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükataman, Ankara'da Bursa milletvekilleri olarak Aktaş'ın işini kolaylaştırmak adına üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Bursa'nın hizmetlerin en iyisine layık vilayetlerden biri olduğunu vurgulayan Büyükataman, “Bursa'da yeni bir sayfa açılıyor. Gelecek günler güzel olacak” açıklamasını yaptı.