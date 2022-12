MHP'li Ataman: "Ülkeyi zillete teslim etmeme sorumluluğumuz olduğunu unutmadan seçimlere irade koymak mecburiyetinizdeyiz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "2023 yılında gerçekleştireceğimiz seçimlerde mutlaka ülke sevdalısı her insanın bu seçimlerde yüreğini ortaya koyarak, ülkenin istiklal ve istikbali uğruna zerre miskal endişe taşıyan her vatan evladının bu seçimlerde sorumluluk üstlenerek, ülkeyi zillete teslim etmeme gibi bir sorumluluğumuz olduğunu unutmaksızın bu seçimlere irade koymak mecburiyetinizdeyiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı il divan kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda bir araya gelen partililere seslenen Büyükataman, "Bir gönül seferberliği anlayışı içerisinde Anadolu'yu karış karış gezmeye insanlarımızla buluşmaya gönül müşterekliklerini azami ölçüde yeniden tesis edebilmenin gayretini ortaya koymaya çalışıyoruz. O günden bugüne hamdolsun alandayız. Köy sohbetleri, komşu ve esnaf ziyaretlerimizle hayatın her alanında bulunan muhterem vatandaşlarımızla Milliyetçi Hareketi buluşturmanın çabası içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun, bugüne kadar ulaştığımız her yerde dokunduğumuz her vatandaşımızdan, arkadaşımızdan ve komşumuzdan çok sıcak muhabbetlere muhatap olduk. Bu faaliyetlerimizle çok olumlu ve hayırlı neticelere şahit olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinin yapılacağı günlerin Arifesinde bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükataman, "Cumhuriyetin yüzüncü kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında gerçekleştireceğimiz seçimlerde mutlaka ülke sevdalısı her insanın bu seçimlerde yüreğini ortaya koyarak ülkenin istiklal ve istikbali uğruna zerre miskal endişe taşıyan her vatan evladının bu seçimlerde sorumluluk üstlenerek ülkeyi zillete teslim etmeme gibi bir sorumluluğumuz olduğunu unutmaksızın bu seçimlere irade koymak mecburiyetinizdeyiz. Önümüzdeki seçimlere çok fazla zaman kalmadı. Her bir ülküdaşımız üst düzey bir sorumluluk anlayışı içerisinde önümüzdeki kısa zaman dilimini en iyi şekilde nasıl değerlendirebilecekse bunun gayreti içerisinde olmak mecburiyetinde. Türk milliyetçileri olarak önümüzde 3 temel hedefimiz var mutlaka başarıyla nihayetlendirmemiz icap eden 3 stratejik hedefimiz var bunlardan ilki 2023 yılında yapılacak seçimlerde hiç bir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde çoğunlukta sayın cumhurbaşkanımızı yeniden seçilmesini temin etmek olacaktır. İkinci stratejik hedefimiz sayın genel başkanımızı sıkça her mitingde dile getirdiği bu seçimlerde milletvekili sayımızı en çoklaştırmak mecburiyetimizdeyiz. Üçüncü hedefimiz ise cumhur ittifakı olarak yeni oluşacak olan 58'inci dönem parlamentosunda nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek bu 3 stratejik hedefin temini konusunda ben yürekten inanıyorum ki Bursa olarak bugüne kadar olduğu gibi bu seçimlerde de inşallah bize yakışanı bizden bekleneni elbirliğiyle yerine getirmenin gayretini ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.