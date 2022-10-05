MHP'li Büyükataman: “Yeni anayasa değişikliğini sağlayacak vasıflı çoğunluğa ulaşması için büyük bir çaba içerisindeyiz”

Şubesinin Bursa Temsilciği açılışında konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Yeni anayasa değişikliğini sağlayacak vasıflı çoğunluğa ulaşması için büyük bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Şubesinin Bursa Temsilciği, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Büyükataman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile eski tıkanıklar aşıldığını, hızlı ve etkili karar alınmaya başlandığını belirterek, "Bugün Türkiye'nin içerisinden geçtiği kritik günleri idrak edebilmek ve isabetli adımlar atabilmek için yakın tarihimize bakmak gereklidir. Ateş çemberinin ortasında ülkemizin bölünmez bütünlüğü anlamak için geçmişimizden gerekli dersleri çıkarmalıyız. 1946 yılından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçtiği 9 Temmuz 2018 tarihine kadar geride bıraktığımız 72 yılda darbe hükümetleri, azınlık hükümetleri ve geçici hükümetlerle devletimizin karar alma mekanizması aksamış, iç ve dış tehditlere karşı ne yazık ki direnci zayıflamıştır. Bu süre zarfında göreve gelen koalisyon ve azınlık hükümetleri dahil olmak üzere kurulan 51 hükümetin ortalama ömrünün 17 ay olması siyasî istikrarsızlığın en basit göstergesidir. Türkiye'nin en çok sıkıntı yaşadığı noktada bu olmuştur. 27 Mayıs 1960 İhtilali, 12 Mart 1970 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi, 28 Şubat 1997 Post Modern Darbesi ve son olarak 15 Temmuz Darbe teşebbüsü, Türkiye'nin parlamenter sistemle yol alamayacağını göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile eski tıkanıklar aşılmış, hızlı ve etkili karar alınmaya başlanmıştır. Yasama, yürütme, yargı ekleri arasındaki kuvvetler arası ayrılığı ilkesi güçlendirilmiş, yargı bağımsızlığının ve denetiminin daha güçlü olduğu bir sistem hayata geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Anayasa değişikliğini sağlayacak vasıflı çoğunluğa ulaşması için büyük bir çaba içerisindeyiz”

”Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 yılında yeniden seçilmesi ve Cumhur İttifakı'nın TBMM'de anayasa değişikliğini sağlayacak vasıflı çoğunluğa ulaşması için büyük bir çaba içerisindeyiz" diyen Büyükataman, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizi istikrarsız hükümetlere ve dışa bağımlı politikalara mahkum etmek isteyen zihniyete geçit vermeyecek, Türkiye'yi Allah'ın izni ile hep birlikte aydınlık yarınlara ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Alparslan Türkeş'in talimatıyla 1977 yılında kurulan Türk Hukuk Enstitüsünün çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirten Büyükataman, "Bu çalışmalara öncülük eden Türk Hukuk Enstitüsü genel başkanı ve yönetimine teşekkür ediyor, Bursa şubemizin açılışının ufuk camiasına hayırlı olmasını temenni ederken, sizleri bir kez daha şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına saygı, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum" diye konuştu.

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Cemil Yavuz Aksu ise Türk milletinin hukuk alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli karoların yetişmesini sağlamak adına çeşitli alanlarda, bünyelerinden yetişen tüm meslektaşlarının katkı sağlayacağı bir akademi sistemi kurarak özellikle genç meslektaşların yetişmesine katkı sunmaya çalışacaklarını kaydetti.

Türk Hukuk Enstitüsü Şube Başkanı Ahmet Doğu da, Bursa şubesi olarak bizden gerek yargı camiasında, gerekse Baro bünyesinde Türk Milliyetçilerinin görüşlerinin her alanda temsili için çalışmalar yapacağını belirtti.

Açılış törenine, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, BEBKA Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak, avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı.