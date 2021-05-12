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MHP'liler bayramlık kıyafet alamayan çocukları sevindirdi

Milliyetçi Harekat Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından, ’ Her çocuk bayramlık ister’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara bayram için hediye çeki dağıtıldı.

Milliyetçi Harekat Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından, ' Her çocuk bayramlık ister' sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara bayram için hediye çeki dağıtıldı.


Bursa'da çocukları bir nebze bile olsa mutlu edebilmek için Milliyetçi Harekat Partisi Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ' Her Çocuk Bayramlık İster' sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara hediye çeki dağıtıldı. Çekleri alan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

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