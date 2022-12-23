MHP'nin “Komşum Nasılsın?” ziyaretleri gönül köprüsüne dönüştü

MHP Yıldırım İlçe Teşkilatı da program çerçevesinde başlattıkları ev ziyaretleri ile vatandaşlarla daha yakından temasa geçiyor.

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, “Komşum Nasılsın” programının amacına yönelik olarak şunları söyledi: “2023 seçimlerine gidilirken, Cumhur ittifakının hedeflerinin ve muhalefetin tutumunun vatandaşlarla daha yakından paylaşılması amaçlanmaktadır. Yaptığımız ev buluşmalarımızda vatandaşlarımıza MHP'nin politikaları, Cumhur İttifakının hedefleri anlatılırken; vatandaşlarımız da yaşadıkları sorunları, talep ve önerilerini dile getiriyor. Sohbet gündeminde ekonomiden, terörle mücadeleye, iç ve dış politikadan muhalefet partilerinin tutumuna kadar ülke ve dünya gündemindeki çeşitli konular ele alınıyor “

“Sokak sokak hane hane gezeceğiz”

“Yaklaşan 2023 seçimlerinin Türkiye için neden bu kadar önemli olduğunu; cadde cadde sokak sokak hane hane gezerek vatandaşlarımıza anlatacağız” diyen MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, “Komşum Nasılsın?“ ziyaretlerinin seçimlere kadar Yıldırımın bütün mahallelerinde eş zamanlı olarak devam edeceğini belirtti. Taşçı, “Yıldırımın tüm mahallelerinde daha evvel saha çalışması yaptığımız için, mahalle sakinlerimizin evlerine daha kolay misafir olmanın avantajını yakaladık ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimiz gönül köprülerine dönüşüyor, gerek toplantı talebinde gerekse partimize yönelik üyelik talebinde özellikle de kadın üyelik talebinde önemli bir artış var.” dedi.