Mide balonu ile kilolarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz

Öğretim Üyesi Murat Keskin, bu sayede kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi.

Dünyada 1,4 milyardan fazla erişkin insanın aşırı kilolu veya şişman olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Obezite ile ilişkili olarak şeker hastalığı, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi birçok hastalık beraber olup obezite tüm dünyada gittikçe önemi artan önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Mide balonu, endoskopik olarak kolaylıkla uygulanabilen, geçici, güvenli bir kilo kaybettirici tedavi yöntemidir. Hafif uyutularak yapılan işlemde endoskopik olarak mideye silikon bir balon konulur ve salin denilen bir çeşit fizyolojik tuzlu su ile şişirilerek mide içine bırakılır. Yaklaşık 15- 20 dakika süren işlem sonrasında mide balonu kişide erken doyma ve mide boşalmasını geciktirme gibi etkileri ile hastaya kilo verdirir. Mide balonu 6-9 ay mide içinde kalır ve yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık yüzde 8 ile 38 arasında oranında kilo vermeyi sağladığı görülmüştür. 6 ile 9 ayın sonunda mide balonu yine hafif uyutularak yapılan endoskopi ile kolaylıkla çıkartılır" dedi.

Daha önce diyet ve egzersiz yapmış, ancak bunlarla tek başına yeterli kilo verememiş kişilere kolayca mide balonu uygulanabileceğini ifade eden Keskin, "Vücut kitle indeksi uygun olan, cerrahî işlemi kabul etmeyenler kişilere de mide balonu uygulanabilir. Mide balonu daha önce mide ameliyatı geçirenlere, gebe olan veya gebelik bekleyenlere, alkol ve madde bağımlılarına, ileri derece karaciğer hastalığı olanlara, pıhtılaşma bozukluğu olanlara, büyük mide fıtığı olanlara, iltihaplı bağırsak hastalığı ve kontrol altına alınamamış psikiyatrik bozukluğu olanlara yapılmaz" diye konuştu.