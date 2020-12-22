Mide balonu takılmasından sonra beslenmede dikkat edilmesi gerekenler

Bu yollardan biri de mide balonu. Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük mide balonu ameliyatından sonra beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Dyt. Tuğba Küçük , ‘'İlk günlerde mide kasılmaları, krampları, bulantı- kusma olabileceğinden ilk günlerde sıvı diyet uygulanmalıdır. Mideyi uyaracak kasılmaları arttıracak besinlerden uzak durulmalıdır. Şekersiz komposto suyu veya gaz yapmaması için laktozsuz süt, ayran, et suyu, tavuk suyu gibi proteini yüksek sıvılar tercih edilmelidir. Et/tavuk suyu yaparken mideyi uyarmaması için pişirirken salça, baharat, yağ, limon, soğan, sarımsak konulmamalıdır. Kafein mideyi çok fazla uyaracağı için ilk günlerde kahve tüketiminden uzak durulması gerekmektedir. Ayrıca asit oranı yüksek meyve sularından da kaçınılması gerekmektedir. %100 elma, ananas suları veya evde yapılmış olan şekersiz kompostolar tercih edilebilir. Bulantılar, kramplar geçtikten sonraki süreçte ise; mideyi yormayacak hafif, püre kıvamında besinlere geçilmesi gerekmektedir. Örneğin; yoğurt, sebze püresi vb. gibi. Ve kişi artık tamamen kendini iyi hissetmeye başladığı andan itibaren de katı beslenme sürecine geçilir ve kişinin günlük alması gereken kaloriye uygun bir şekilde hareket edilerek bundan sonraki beslenme planı aşama aşama düzenlenir'' dedi.

Tuğba Küçük, beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Mide balonu ile zayıflamak kişinin diyetiyle yakından ilişkilidir. Çünkü bu süreçten sonra, balon taktıran kişilerin yemek porsiyonları azalmaktadır ve az az sık sık beslenme modeli hayatınıza otomatik olarak katılmaktadır. Yemeklerde besin seçiminde önce protein içeriği yüksek gıdalara yönelinmelidir. Katı sıvı ayrımı mutlaka yapılmalı yemekten önce ve sonra 30 dk. sıvı tüketilmemelidir. Böylelikle hem yeterli ve dengeli beslenme sağlanır, hem de midenizin genişlemesini önlemiş olursunuz. Gazlı içecekler tüketilmemelidir. Yemek yerken lokmalar küçültülmeli ve dikey pozisyonda yemek yenmelidir. Çok yağlı, kızartılmış yemekler reflü şikâyetlerini arttırdığı ve günlük kalori alımını arttırdığı için uzak durulmalıdır. Bu süreçte hastaların diyetlerine dikkat etmeleri gerektiği bilincinde olmaları ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçlamaları gerekmektedir. Mide balonundan sonra hastalar kendilerini zayıfladıkça çok daha mutlu, iyi ve özgüvenli hissedeceklerdir. Mide balonu ile tokluk daha kısa sürede sağlansa da öğünlerinizin kalori içeriği önemlidir. Bu sırada diyetisyen eşliğinde kalorisi kısıtlanmış, yaşam tarzınıza uygun bir diyet uygulamanız gerekmektedir. Bu süreçteki beslenme programlarınız sayesinde doğru beslenmeyi öğrenip, alışkanlık haline getirmelisiniz. Zaten bu süreçte balon size fazlasıyla kolaylık sağlayacaktır. Önemli olan sağlıklı besin tercihleridir. Böylelikle mide balonu ile kilo vermeyi kolaylıkla başarabilirsiniz. Mide balonu takıldıktan sonra alkol reflüsel şikâyetleri arttırabilir. Ayrıca kalori içeriği yüksek olduğu için kilo verme sürecinizin yavaşlamasına sebep olduğu için mümkün olduğu kadar alkolden uzak durmalısınız.

Aç karına hiç bir zaman şekerli gıdaları ve içecekleri (reçel, bal, pasta, çeşitli tatlılar, şekerli çay, komposto) yiyip içmeyin. Bu tür şekerli gıdaların aç karına yenilip içilmesinden kısa bir süre sonra kan şekerinizin düşmesine bağlı olarak; çarpıntı terleme, renk solukluğu, halsizlik ve bayılma gibi durumlar gelişebilir. Böyle bir durumda hemen bir yere-yatağa yatılması ve şekerli bir gıda ( çay şekeri, akide şekeri, çikolata gibi şekerli her hangi bir gıdanın) hemen alınması veya şekerli su içilmesi gerekir.

Katı gıdalar ile sıvı gıdaları aynı anda tüketmeyiniz.

Yemeklerden yarım saat önce ve sonra sıvı gıda almayınız.

Ekmeği mutlaka kızarmış olarak sert şekilde tüketiniz.

Yeşil yapraklı yiyecekleri 2-3 ay tüketmeyiniz.

Meyvelerin ve sebzelerin kabuklarını soyarak tüketiniz.

Kabuğu soyulması mümkün olmayan (üzüm, kiraz, vişne) meyveleri püre şeklinde ya da meyve suyu yaparak tüketiniz.

Yemekleri çok iyi ççiğneyerek ve yavaş yiyiniz.

Yemeklerinizi 45 derece yatar pozisyonda yiyiniz.

Hazır gıdalardan uzak durunuz.

Gaz yapacak yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durunuz.