Mihraplı Şehitler Anıtı törenle açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale'de 5 binden fazla isimle en fazla şehit veren il olan Bursa'ya, üzerinde dev ay yıldız bulunan Şehitler Anıtı kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Valiliği iş birliğiyle yaptığı Mihraplı Şehitler Anıtı, 19 Eylül Gaziler Günü'nde törenle ziyarete açıldı. Yaklaşık 15 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirilen projede 12 metre yüksekliğe sahip Şehitler Anıtı'nın yanında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi için de dernek odaları bulunuyor. Anıt önünde 1300 metrekarelik tören alanı bulurken, toplantı ve konferans salonları, kafeterya, yeşil alan düzenlemeleri de bölgeye ayrı bir değer kattı. Ayrıca anıtı çevreleyen Şehitlik Duvarına da 93 Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatına kadar muharebelerde şehit olan 5 bin 61 Bursalı şehit ile sonrasında şehit olan 765 iç güvenlik şehidinin isimleri işlendi. Çanakkale'de 5 binden fazla evladını şehit veren ‘Şehitler Diyarı Bursa'ya kazandırılan Mihraplı Şehitler Anıtı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verildiği 19 Eylül 1921'in 98'inci yıl dönümü gibi anlamlı bir günde ziyarete açıldı. Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Vildan Yılmaz Gürel, askeri ve mülki erkân, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

"Bayrağımız ilelebet dalgalanacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ecdada vefa maksadıyla projelendirdikleri anıtı söz verdikleri gibi 19 Eylül Gaziler Günü'nde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz diyerek sefere çıkan, bir ecdadın torunlarıyız” diyen Başkan Aktaş, “Tarihimize baktığımızda bayrağını, vatanını, milletini, istikbalini canı pahasına koruyan nice kahramanla karşılaşıyoruz. 1071'de Anadolu'nun kapıları açıldığından bu yana, Çanakkale'de, İstiklal savaşında, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da, şehitlik ve gazilik ruhuyla istiklal ve istikbal mücadelesi verdik. Şehitlik ve gazilik ruhunu daima diri tutarak her savaştan muzaffer olarak çıktık. Bu ruh bizde olduğu müddetçe bayrağımız ilelebet göklerde dalgalanacak, çocuklarımız huzur içinde yaşayacaktır. Bu ruhu kaybetmemek için biz nasıl şehitlerimizin ve gazilerimizin destansı anılarıyla büyüdüysek çocuklarımızı da bu destanlarla büyüteceğiz” dedi.

Bu vatanın her karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere geçit vermemek için Çanakkale'de 300 bin vatan evladını toprağa verdik. Bu savaşta Bursa'dan 5 bin asker şehit oldu. Bizim inancımızda şehitler ölmez. Şehitlik ölümü yenmek, vuslata ermektir. Bugün bu topraklar içinde özgürce yaşıyorsak bunu bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Şehit ve gazilerimize olan minnetimizin bir sembolü olarak inşa ettiğimiz şehitler anıtını böylesi anlamlı bir günde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'mareşal ve gazi' unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

"Büyük bedeller ödedik"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, bu toprakları vatan yapmak için çok bedel ödeyen bir ecdada sahip olduklarını belirterek, “Topraklarımız adalet ve nizam için gerekirse savaşlar yaptık. Ecdadımız Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de hep özgürlüğü için, mazlumların sesi olmak için savaşmıştır. Ülkemizin bekası için çok bedel ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Bu eserin iki amacı olduğu kanaatindeyim. Birincisi şehitlere olan minnet borcumuz ve onların hatırasını canlı tutmak. İkincisi ise yeni yetişen neslimizde kutsal değerler uğruna, vatan, millet, bayrak uğruna şehit ve gazi olma arzusunu canlı tutmak. Ben bu eseri kentimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol da Mihraplı Şehitler Anıtı'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Aktaş ve Vali Canbolat konuşmaların ardından şehit ve gazi derneklerine kazandırılan ofislerin anahtarlarını dernek idarecilerine teslim etti. Kurdele keserek anıtı ziyarete açan Başkan Aktaş ve Vali Canbolat daha sonra yürüyüş yolu yanındaki yeşil alana ağaç dikti. Derneklerin idari ofislerini ziyaret eden protokol üyeleri gaziler ve şehit aileleriyle sohbet etti.