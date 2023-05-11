İhlas Haber Ajansı

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Millet İttifakı'nın Bursa mitingi dron ile havadan görüntülendi

Millet İttifakı’nın Bursa’da Gökdere Meydanı’nda yaptığı miting havadan dron ile görüntülendi.

Millet İttifakı'nın Bursa'da Gökdere Meydanı'nda yaptığı miting havadan dron ile görüntülendi.



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Gökdere'de yapılacak miting için özel jetle Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. Kılıçdaroğlu'nu partililer ve CHPli milletvekilleri karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra miting için vip minibüsle Bursa'da Gökdere Meydanı'na geldi. Millet İttifakı'nın mitingi ise dron ile havadan böyle görüntülendi.

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