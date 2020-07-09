Milletvekili Erkan Aydın'dan belediyelerin MTV'den pay alması için kanun teklifi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) belediyelere pay verilmesi için kanun teklifi verdi. Pandemi döneminde belediyelerin ciddi bir gelir kaybı yaşadığını ifade eden Erkan Aydın, merkezi idare tarafından toplanan MTV'den belediyelerin pay alması durumunda olumsuz etkilerin azalacağını söyledi.

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na veren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, salgın nedeniyle çok sayıda iş yerinin kapalı olması, açık olanların da ticaretinin azalması nedeniyle belediyelerin vergi gelirlerinin ciddi oranda azaldığına dikkat çekti.

Belediyelerin gelirlerinin önemli kaleminin ülkemizde toplanan vergilerin yüzde altılık diliminden sağlandığını belirten Aydın, “Korona virüsü salgını nedeniyle ticaretin azalması kuşkusuz, vergi tahakkuk ve tahsilatında düşüşe neden oldu ve de olmaya devam ediyor. Ülkemizde toplanan vergilerin oranı düşünce, belediyelere verilen yüzde 6'lık oran da düştü. Mükelleflerin mart ve nisan aylarının tahakkuk eden vergilerinin ödemesi pandemi destekleri amacıyla ekim-kasım aylarına ertelenince belediyelerin gelirleri daha da düştü” dedi.

“Vergilerin yerele bırakılmasıyla halk belediyeyi muhatap alacak”

Diğer yandan, belediyelerin zaten azalan gelirleriyle yatırım ve hizmetlerinin kalitesinde düşüşe neden olurken, dövizdeki hızlı artış da kayıpları arttırdığına dikkat çeken Erkan Aydın şöyle devam etti: “Belediyelerin satın aldığı malzemelerin çoğu ithal ve dövizle alınıyor. Aynı miktardaki ürüne daha çok TL ödemesi yapılıyor. 2018 yılı ortalarında yaşanan döviz artışından sonra yapılan zamlar, belediyelerin bütçesini zorlamıştı. Bu yöndeki gelir kaybı halen devam ediyor. Bununla birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar da belediyeleri olumsuz etkiliyor. Türkiye'de MTV merkezi idare tarafından toplanmaktadır. Oysa Almanya, Japonya gibi ülkelerde yerel vergi kaynaklarındandır. Olması gereken bu verginin de Türkiye'de yerel bir vergi kaynağı olması ve toplanacak gelirlerin sadece yol ve benzeri işlerde kullanılmasıdır. Verginin belediyelere bırakılması önerimizin nedeni şehir içi yolların daha çok yerel taşıtlar tarafından kullanılması ile beraber taşıtların çevreye verdikleri zararları yöre insanlarının direk hissetmeleridir. Bu verginin yerele bırakılması ile yerel halk hizmetin sunumundan doğrudan belediyeyi muhatap alacak ve yerel yolların daha kaliteli, çevrenin daha sağlıklı olabilmesinde hesap sorma anlayışı etkisini gösterecektir.”