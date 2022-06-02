İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Milletvekili Esgin: "Bursa'da Çocuk Onkolojisi alanında sağlık hizmetimiz sorunsuz devam etmektedir"

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Hastanesi’nin kapatılacağı iddialarına ilişkin, "Bursa’da Çocuk Onkolojisi alanında sağlık hizmetimiz sorunsuz devam etmektedir" dedi.

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin, "Bursa'da Çocuk Onkolojisi alanında sağlık hizmetimiz sorunsuz devam etmektedir" dedi.


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'da Çocuk Onkolojisi alanında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde sağlık hizmetimiz sorunsuz şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da kesintisiz devam edecektir" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.