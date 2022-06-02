Milletvekili Esgin: "Bursa'da Çocuk Onkolojisi alanında sağlık hizmetimiz sorunsuz devam etmektedir"

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin, "Bursa'da Çocuk Onkolojisi alanında sağlık hizmetimiz sorunsuz devam etmektedir" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'da Çocuk Onkolojisi alanında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde sağlık hizmetimiz sorunsuz şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da kesintisiz devam edecektir" dedi.