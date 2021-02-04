Milletvekili Esgin: "Bursa'da mutasyonlu virüse rastlanmadı"

Mustafa Esgin ve Refik Özen, Yenişehir Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili Esgin, Bursa'da şu ân için mutasyonlu virüse rastlanmadığını çıkan haber ve söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.

Bursa milletvekillerini AK Parti ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İlçe Başkanı Arif Eren ve beraberindeki heyet karşıladı. Devlet Hastanesinde açıklamalarda bulunan Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, “Son 10 yıldır Bursa'da 68 sağlık yatırımı yaptık. Bunlardan 26 tanesi hastane olup biri de Yenişehir Devlet Hastanesidir. Vak'a sayılarında 20 kat azalma sağlandı. Yenişehir'de de dramatik azalmalar söz konusudur. Diğer taraftan dünyada yeni mutasyonla ilgili süreçler devam ediyor. Bursa'da şu ân için mutasyonlu virüse rastlanmadı. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu kadar büyük bir felaketle mücadele eden başta sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Buradan kim nasıl bir polemik üretmeye çalışıyor? Bu siyasî polemiklerin kime ne faydası var? Biz bu olanları anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunların maksadı toplumda güvensizlik oluşturmak. Buradan sormak istiyorum; bunun kime ne faydası var? Şu an için 13 milyon aşı ülkemize gelirken, 55 milyon aşı bağlantısı ân itibarı ile söz konusu” diye konuştu.