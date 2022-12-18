Milletvekili Esgin müjdeyi verdi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa-Diyarbakır karşılıklı direkt uçak seferleri 2 Ocak'tan itibaren başlayacağını söyledi.

Bursa Yenişehir Havalimanı yeni bir iç hat seferini daha bünyesine katıyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Diyarbakır'a uçuşların başlayacağı bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Anadolu Jet bünyesinde yapılacak Bursa-Diyarbakır karşılıklı uçak seferleri için bilet satışına başlandı. Esgin yaptığı açıklamada, Bursa-Diyarbakır direkt uçak seferlerinin karşılıklı olarak Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada 2 gün yapılacağını söyledi. Esgin, ayrıca Ocak ayından itibaren haftada 2 gün olan Bursa-Erzurum uçuşlarının Salı-Perşembe-Cumartesi olarak haftada 3'e, yine haftada 2 gün olan Bursa-Muş uçuşlarının Perşembe-Cuma ve Pazar olarak haftada 3'e çıktığını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde Bursa'dan yurt dışına yeni bir uçuşun da başlayacağı müjdesini veren Esgin şunları söyledi:

"Bursa Yenişehir Havalimanı pandemi öncesindeki döneminden daha yoğun bir sürece adım atıyor. 2023 yılından itibaren Bursa'dan Türkiye'nin daha pek çok destinasyonuna ve yurt dışına daha fazla uçuşlar eklemenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Bursa Yenişehir Havalimanı tüm Bursalı hemşehrilerimizin sahipleneceği siyaset üstü bir konudur. Bursalı hemşehrilerimizin Sabiha Gökçen Havalimanı ve Yenişehir Havalimanı tartışmalarına takılmadan her iki havalimanından dilediğince seyahat edebilmelidir. Biz havayoluna halkın yolu gözüyle bakıyoruz. Bursa-Diyarbakır uçuşlarının hayırlı olmasını diliyor, hemşehrilerimizin bu uçuşlara tam doluluk sağlayarak sahip çıkacağına yürekten inanıyorum."