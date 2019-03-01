Milletvekili Esgin, Uludağ'daki kazada yaralananları ziyaret etti

İstanbul'dan gelen lise öğrencilerini taşıyan 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı. Olay sonrası Muradiye Devlet Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralı öğrencileri ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Sebahattin Dülger, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik ile birlikte diğer yetkililer eşlik etti.

Muradiye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Tarık Kuzhan ve Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Engin Paralı'dan bilgi alan Milletvekili Esgin, "İstanbul'dan Bursa'mıza gelen öğrencilerimizi taşıyan tur otobüsü Uludağ dönüşü talihsiz bir kaza yaptı. Olay yerine 112 Acil, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gelerek ilk müdahaleyi yerinde yaptılar. Muradiye Devlet Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi Acil ve Yoğun Bakım servisinde hemen tedavi altına alındılar. Otobüste toplam 48 kişi bulunuyordu. Yaralılardan 3'ü ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı. Diğer öğrencimiz de hafif yaralı olarak tedavi edilerek taburcu edilmeye başlandı. Hasta yakınlarıyla gerek yüz yüze gerekse de telefonla görüşerek bilgi verdik. Hem öğrencilerimize hem de ailelerine büyük geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.