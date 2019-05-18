Milletvekili Esgin'den 19 Mayıs mesajı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'ncü yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Barışın, hoşgörünün, centilmenliğin, demokratik kültürün ve vatan sevgisinin temsilcisi gençlerimiz, Türkiye'yi aydınlık yarınlarına ve büyük hedeflerine taşıyacaktır” dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Türk Milletinin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur” diye konuştu.

Esgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919 tarihi, vatanın kurtarılması ve ‘milletimizin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması' amacıyla atılan tarihi bir adımdır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi de, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği, aziz milletimizin emsalsiz özverisi ve yüce meclisimizin cesur kararlarıyla yürütülen İstiklal Savaşı, millet egemenliğine dayanan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. Türkiye'nin 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma noktasında hiç kuşkusuz sevgili gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye'yi ileri götürecek, bugünkünden çok daha yüksek seviyelere taşıyacak güç, genç nüfusumuzdur. Bu nedenle ülkemizin genç nüfus yönünden sahip olduğu fırsatları avantaja dönüştürmek noktasında büyük ve önemli atılımları milletimizden aldığımız güçle devam ettirmekteyiz."

"Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır" diyen Esgin, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. Barışın, hoşgörünün, centilmenliğin, demokratik kültürün ve vatan sevgisinin temsilcisi gençlerimiz, Türkiye'yi aydınlık yarınlarına ve büyük hedeflerine taşıyacaktır. Gençlerimizin büyük ve güçlü Türkiye'nin anahtarı ve itici gücü olacağına, milletimize, ülkemize ve insanlığa karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine yönelik inancımız tamdır. Gençlerimizin varlığı ve dinamizmi ülkemize değer katmaktadır. Doğru ve kararlı adımlarla Türkiye'yi geleceğe taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz. Bizlere bu güzel vatanı armağan eden Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.