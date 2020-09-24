Milletvekili Esgin'den CHP'ye salvo

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Mudanya Kavşağı köprü ve bağlantı yolları ilk etap açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bursa'da yapılan ulaşım ve sağlık yatırımlarını aktardı. Esgin, "Ana muhalefet partisi genel başkanı ve il başkanından memmunuz. Özellikle ulaşım ve sağlık yatırımlarımızı eleştirerek yaptığımız iddialı hizmetleri milletimize tekrar tekrar anlatma imkânı sağlıyorlar" dedi.

Mudanya Kavşağı köprü ve bağlantı yolları ilk etap açılışında Bursa'da yapılan kara yolu ve hızlı tren yatırımları hizmetleri hakkında detaylı bilgiler veren Esgin, ana muhalefet partisinin Bursa İl Başkanı'nın sağlık alanındaki eleştirilerine de şu sözlerle verdi:

"Ana muhalefet partisinin genel başkanından ve yine ana muhalefet partisinin taze il başkanından son derece memnunuz, razıyız. Bunu burada açıkça ifade edeyim. Bizim en iddialı olduğumuz ulaşım gibi, sağlık gibi alanlarda bize bir takım eleştirilerde bulunma gayreti içine girerek, aziz milletimize yapmış olduğumuz hizmetleri tekrar tekrar anlatma imkânı sağlıyorlar. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Madem mevzua giriyorlar, biz de buradan cevap verelim. Bursa'da 68 sağlık yatırımı yaptık. Bunun 26 tanesi hastane yatırımı, say say bitmez. Bu sabah Sağlık Bakanlığımız ile son görüşmeleri yaptık. Burada bulunan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yaklaşık yarısı tamamlamıştı. Geçen ay ikmâl ihalesini yapmıştık. Türkiye muz cumhuriyeti değil. Kamu İhâle Kurumu var. Bunun ihâle süreci, itiraz süreci var. Bu ihâle sonuçlanmak üzere. Çok kısa bir sürede inşaata başlayarak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ni tamamlıyoruz. Açılışını yaptığımız bu yol da hastanemize ulaşım noktasında çok önemli bir hamledir”.

Memleket Hastanesi yapılacak

Memleket Hastanesi yapılacağını anlatan Esgin, “Bursa Devlet Hastanesi benim de yıllarca çalıştığım, duygusal bağım olan bir hastanedir. Öyle siyaset yapmak, hastane önlerinde şov yapmak değildir. Artık 1960'larda 70'lerde değiliz. Fiziki yetersizliği olan ve deprem analizi kötü olan binalarda artık sağlık hizmeti vermeyeceğiz. Biz 2023, 2053 ve 2071 vizyonundan bahsediyoruz. Bursa Devlet Hastanesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yapılmış tarihî bir hastanemizdir. 1947 yılında çıkan yangında Bursa'nın tek devlet hastanesi kullanılmaz hâle geldi. O dönem iktidarda Cumhuriyet Halk Fırkası vardı. Dönemin Valisi Haşim İşcan hastaneyi yeniden yapmak için Ankara'dan ödenek istediğinde, merkezî hükümetin başındaki Cumhuriyet Halk Fırkası ödenek veremeyeceğini söyledi. Memleket Hastanesi'ni Bursalılar imece usulüyle aralarında para toplayarak yaptı. Şimdi kalkmış CHP'nin başındaki İl Başkanı bu aybı unutarak şov yapmaya çalışıyor. Tekrar tekrar söyledik. Bursa Devlet Hastanesi'nin renovasyon ihalesi yapılıyor. Yatırım yapılacaktır. Parası da hazırdır. Bu hastane Memleket Hastanesi adıyla yeniden Bursa'mızın hizmetine sunulmak için gün saymaktadır” dedi.

“Hastane yatırımlarımız devam ediyor”

Esgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yıldırım'da bulunan Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bulunduğu alana Türkiye'nin en büyük Sağlıklı Hayat Merkezi konseptini geçtiğimiz yıllarda hizmete kazandırdık. Mesele sadece hastane yapmak değil, koruyucu sağlık hizmetleri diye bir alan var. Burada kanser taramaları, kronik hastalıklarla mücadele ve toplum sağlığını ilgilendiren alanlarda çalışmalar yapılıyor. Büyükorhan'da yüzde 85'i tamamlanan hastanemizi kısa bir zaman zarfında ilçemize kazandıracağız. Harmancık ilçemize yeni hastane yapılması için ihâlesini yaptık. Süreçleri devam ediyor. Yakın zamanda inşaatına başlayacağız. Şehir Hastaneleri ile ilgili hâlâ daha muhalefet bir polemik peşinde. Tekrar tekrar söylüyoruz. Bütün dünyanın yüzyılda bir karşılaştığı salgın sürecinde herkesin hassas siyaset yapması gerekiyor. Birileri çukur siyaset yapmak isteyebilir. Fakat bu siyaset anlayışlarına muhatap bulamazlar. Milletimiz gayet iyi biliyor ki, Şehir Hastaneleriyle ilgili tartışma özellikle Kovid salgını sürecinde bütün Türkiye sathında ve Bursa sathında ortadan kalkmıştır. Şehir Hastaneleri konsept sağlık yatırımları olarak dünyaya örnek olmuştur. Bizim siyasetten anladığımız bir tek şey var, o da; milletimize, memleketimize, Bursa'mıza hizmet etmektir. Biz siyasetten başka bir şey anlamıyoruz"