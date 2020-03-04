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Milletvekili Gürel'in acı günü

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in babası Abdurrahman Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in babası Abdurrahman Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yılmaz, İnegöl'de toprağa verildi.


Geçen ay rahatsızlanan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in babası Abdurrahman Yılmaz, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aydır tedavi gören tedavi Abdurrahman Yılmaz dün gece hayatını kaybetti. Vekilin babası İnegöl ilçesinde İpekyolu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Bursa, İnegöl ve Ankara'dan çok sayıda siyasetçi ile Yılmaz ailesinin yakınları ve dostları katıldı.

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