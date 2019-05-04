Milletvekili Işık, otopark meselesine açıklık getirdi

Işık açıklamasında, "Söz konusu otopark alanı Büyükşehir'in. Daha önce parasını verip Gemlik Belediyesi öncülüğünde kamulaştırdığı bir alan. Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde, bu alanın uzun süredir mezbelelik bir halde durduğunu ifade etmiştik. Tespitin ardından Büyükşehir burada bir düzenlemeye gitti. Bu alan bordür taşları ile çevrilip zemin düzenlemesinin yapılmasının ardından, önceden olduğu gibi halkımızın istifadesine sunulacak. Ayrıca bu alandan ücret alınabilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınacak bir karar ile mümkün olur. Bu konuda da tamamıyla halkımızın gözü önünde cereyan edecek bir mevzudur. Yoksa kamuoyunun bilgisi olamadan böyle bir uygulamanın olamayacağı açıktır" dedi.