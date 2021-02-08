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Milletvekili Işık zeytincileri dinledi

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Mudanya ilçesinde don mağduru zeytin üreticilerini dinledi.


Mudanya'nın bazı köylerinde zeytin ağaçları dondan büyük hasar gördü. Milletvekili Zafer Işık, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Erkut Seymenler, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Zeytin Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız ve muhtarlar ile birlikte zarar gören zeytin ağaçlarının yerinde tespiti için çiftçilerle bir araya gelerek incelmede bulundu.


Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Söğütlü, “Çiftçilerimiz koronavirüs sebebiyle olağanüstü şartlarda ziraî üretimi sürdürmeye çalışıyorlar. Bir de ânî hava değişimlerinin etkisiyle ağaçları hasar gören çiftçilerimizi ziyaret ederek onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Milletvekilimiz Zafer ışık ve teknik heyetimizle birlikte Akköy ve Çepni mahallelerimizde çiftçilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Çiftçilerimizin zararının karşılanması için teşebbüse geçeceğiz. Yaralarımızı saracağız” dedi.

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