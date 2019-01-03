Milletvekili Kayışoğlu kök hücre bağışında bulundu

Kızılay'ın gezici kan alma aracına giden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kök hücre bağışında bulundu.

Kızılay'ın gezici kan alma aracının bulunduğu Nesrin-Fuat Bursalı Okulu'na gidip kök hücre bağışında bulunan Altaca Kayışoğlu, herkesi kök hücre ve kan bağışında bulunmaya davet etti. Yapılacak bağışla Öykü ve Sonat gibi bir çok çocuğun hayatının kurtarılabileceğine dikkat çeken Kayışoğlu, "Herkese çağrıda bulunuyorum. Zamanınızın çok az bir kısmını ayırarak çok büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Öykü ve Sonat gibi birçok çocuğumuzun hayatını yapacağımız kök hücre bağışıyla kurtarabiliriz, bunu çocuklarımızdan esirgemeyelim" diye çağrıda bulundu.