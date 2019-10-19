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Milletvekili Mustafa Esgin kolu kırılan çocuğu tedavi etti

Devlet Hastanesini ziyaret eden ve aynı zamanda ortopedi uzmanı olan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, kolu kırık olan bir çocuğu hastanede tedavi etti.


Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Yöresel Ürünler Tanıtım Festivali'ne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, programın ardından akşam saatlerinde Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hastanede tedavi gören hastaları ziyarete giden ve aynı zamanda ortopedi uzmanı olan Esgin, düşme sonucu kolu kırılarak acile getirilen bir çocuk ile kalça kemiği ve ayağı kırık olan yaşlı bir hastayla karşılaştı. Hastalara hemen müdahale edilmesini isteyen Esgin, çocuğun röntgen filmini çekerek kırık olan kolunu alçıya aldı. Çeltikçi Mahallesi'nde oturan Ömer isimli çocukla bizzat ilgilenerek tedavi eden Esgin aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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