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Milletvekili Mustafa Esgin oyunu kullandı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel seçimleri için oyunu kullandı.


Vekil Esgin, Nilüfer Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Ali Karasu İlkokulu'ndaki '2122' nolu sandıkta kullandığı oy sonrası sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Esgin, "31 Mart Yerel seçimleri hem şehrimiz hem ülkemiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemimizin ilk yerel seçimi. 40 günlük seçim atmosferini hep birlikte yaşadık. Seviyeli bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda seçim süreci boyunca sadece ben 7 bin 500 kilometre yol yapmışım. 12 ilçedeki seçim çalışmam boyunca 22 nokta mintigi, yüzlerce program ve onlarca açılışla birlikte on binlerce vatandaşımızla birebir temas ettik. Sonuçta 31 Mart tarihine geldik" dedi.


Esgin, "Aziz milletimizin her zaman o 50 gramlık oy pusulası ile ülkemizin yönünü belirlediğini, en kritik virajlarda bizi selamete çıkardığını biliyoruz. Biz aziz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Her zaman onların kök değerlerinden yola çıkmış bir siyasi hareket olarak halkımızla birlikte yol aldık. 2023, 2053, 2071 hedefleri olarak sembolize ettiğimiz hedefler sadece bir siyasi partinin değil milletimizin hedefleridir. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinin bir kez daha ülkemiz ve Bursa'mız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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