Milletvekili Mustafa Esgin'den 2020 mesajı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Esgin, “2020 yılı yepyeni ve büyük hedeflere koşan Türkiye ve Bursa'nın yılı olacak” dedi.

Esgin, mesajında, “Ülkemiz, Bursa'mız ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler, yeni yatırımlar ve yeni hedefler eşliğinde 2020 yılına giriyoruz” diye konuştu.

Bursa'nın, bilhassa 2019 yılının ikinci yarısından itibaren sağlıktan ulaşıma, sanayiden tarıma, gençlik ve spordan çevre ve şehircilik yatırımlarına, sosyal hizmetlerden belediyecilik hizmetlerine kadar her alanda yeni ve büyük yatırımların yaşandığı bir yıl olduğunun altını çizen Milletvekili Mustafa Esgin, 2020 yılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bursa, kadim medeniyetinden aldığı tarihî gücü, doğal güzellikleri, verimli ovaları, güçlü sanayii ve özellikle birlik ve beraberlik içerisindeki insanımızla, inanıyorum ki 2020 yılında da Türkiye'nin her alanda öncü şehirlerinden birisi olacaktır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleşen yerli otomobil yatırımının Bursa'mızda yapılacak olması da bunun en somut örneklerinden birisidir. İnanıyorum ki, tarım, sanayi, turizm ve ekonominin güçlü şehri Bursa, 2020 yılında katma değerli üretimiyle ihracatını 15 milyar dolar seviyelerinden çok daha yukarılara çıkaracak, istihdamını da katlayarak arttıracaktır. Yine içtenlikle inanıyorum ki, Türkiye güçlü kalkınma ve büyüme hamlelerini birer birer gerçekleştirerek dünya sahnesinde kendine yakışan en ideal yeri alacaktır. Çünkü biz büyük ve erdemli bir medeniyetin mensuplarıyız. Şairin dediği gibi kökü mâzîde olan âtîyiz. 2020, yepyeni ve büyük hedeflere koşan Türkiye ve Bursa için kilometre taşı bir yıl olarak tarihe geçecektir. Bu duygularla, 2020'nin kazasız, belasız, afetsiz ve hayırlarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2020'nin mazlum coğrafyaların umutları doğrultusunda dünyada âdalet, barış, özgürlük ve huzur yılı olmasını diliyorum. Bursalıların ve bütün milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle sevgi ve saygılar sunuyorum.”