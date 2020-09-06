Milletvekili Mustafa Esgin'den Korona virüs paylaşımı

Mustafa Esgin, "Devletimiz atması gereken adımları başarılı bir kriz yönetimiyle tereddütsüz atıyor. Bize düşen ama hep birlikte birkaç basit kuralı bilinçli, ısrarlı ve oto kontrollü olarak uygulamak" dedi.

Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları korona virüse karşı uyardı. Esgin'in, "Bir Hekim olarak ifade ediyorum" başlıklı paylaşımı binlerce takipçisi tarafından ilgiyle okundu. Bursa'daki hastanelerde yönetilemez bir durumun olmadığına dikkat çeken Esgin, paylaşımında şunlara dikkat çekti:

"Bir hekim olarak ifade ediyorum. Korana virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artarak devam ediyor. Sonbahar aylarında da devam edecek. Elbette, hayatımızı tedbirler çerçevesinde sürdüreceğiz. Devlet, atması gereken adımları başarılı bir kriz yönetimiyle tereddütsüz atıyor. Şimdi, bize düşen ama hep birlikte birkaç basit kuralı bilinçli, ısrarlı ve otokontrollü olarak uygulamak. Başka bir yol yok. Hastalığın belirtisiz seyrettiği taşıyıcılar büyük risk oluşturuyor. Bunun için maske. Bundan dolayı istisnasız herkesin maskeyi doğru kullanması. Tekrarlardan sıkıldınız. Ama unutmayalım ki; insanlık tarihinin en zorlu sınavlarından birini yaşıyoruz. Yine unutmayalım, maske ile yüzde 86, sosyal mesafe ile yüzde 82, maske+mesafe ile yüzde 97 korunabileceğimiz bir hastalıkla mücadele ediyoruz."

Esgin son olarak, "Bursa'da hastanelerimizde şu ana kadar yönetilemez bir durum hiç olmadı. Yoğun bakım kapasitemizi daha da artırıyoruz. Hastalığın seyrine göre farklı senaryolarımız elbette ki var. Fiziki yetersizlik ve deprem güvensizliği nedeniyle kapatılan hastaneler üzerinden, salgın üzerinden siyasi polemik oluşturmak büyük talihsizlik. Doğru eleştiri ve önerilere de her zaman duyarlı olacağız. Hep birlikte başaracağız" dedi.