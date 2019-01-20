Milletvekili Özen'den terör destekçilerine büyük tepki

AK Parti Bursa Milletvekili, Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve Bosna Hersek Dostluk Komisyonu Başkanı Refik Özen, Rumeli coğrafyasının çok önemli değerler çıkardığını belirterek “Osmanlı'da birçok padişah, sadrazam Rumeli'dendir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, Rumelilidir ve bizler de Rumeliliyiz” dedi.

Kosova-Üsküp Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 10'ncu Olağan Genel Kurulu, Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra genel kurula Rumeli camiasından çok sayıda isim katıldı.

“Bir Rumelili vatanına ihanet edenlerle işbirliği yapmaz”

Genel kurulda hemşerilerine hitap eden AK Parti Bursa Milletvekili, Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve Bosna Hersek Dostluk Komisyonu Başkanı Refik Özen, Rumeli coğrafyasının çok önemli değerler çıkardığına dikkat çekti. Özen, “Osmanlı'da birçok padişah, sadrazam Rumeli'dendir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, Rumelilidir ve bizler de Rumeliliyiz. Rumeli insanı, bu vatana ihanet eden, bu bayrağa ihanet eden, bu milletin evlatlarına silah çeken, hiçbir unsurla işbirliği yapmamıştır ve yapmaz” dedi.

“Rumeli'yle gönül bağımız var”

Özen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Oraları terk etmek zorunda kalsak da, söz konusu Kosova, Üsküp, Bosna olunca, oralardan bizim diye bahsediyoruz. Biz o toprakları sadece madden kaybettik, harita üzerinde ayrıldık sadece. Söz konusu Lübnan, Tunus, Fas olunca, oralardan bizim diye bahsedemiyoruz. Aynı şeyi hissedemiyoruz. İşte bunun adı da manen kaybetmektir. Balkanlar'da olan gönül bağının bu denli olmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük katkıları var. Dışişleri Bakanlığımız, TİKA'mız, Yunus Emre Enstitüsü'nün, Diyanet'imizin çok büyük katkıları var. 2004'ten itibaren Bursa belediyelerimizin Rumeli'nde çok büyük hizmetleri oldu. Bu hizmetleri bizler devam ettiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, geçen yıl Ağustos ayında oradaydı. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bunun devamının sağlanması adına gayretlerimizi ortaya koyuyoruz.”

Refik Özen, elbirliğiyle hareket ederek başta Rumeli olmak üzere tüm Balkan ülkeleriyle kültürel, ekonomik ve siyasi anlamda güzel işlere imza atacaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.