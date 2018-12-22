Milli Dağcı Tunç Fındık, Bursalılara deneyimlerini anlattı

Milli dağcı, dağ rehberi ve yazar Tunç Fındık, kısa adı BAKUT olan Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği'nin Ördekli Kültür Merkezinde düzenlediği söyleşiye katıldı.

Bursalı dağcıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide 14x8000 projesi ile Dünyadaki 8 bin metrenin üzerinde 14 zirveden 11'ine çıkan Fındık, 2011 yılında gerçekleştirdiği 8586 metreyle Dünya'nın 3. büyük zirvesi Kanchenjunga tırmanışını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Programın sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Milli dağcı Tunç Fındık'a söyleşiye yaptığı katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilirken, Fındık sevenleri için kitaplarını imzaladı.